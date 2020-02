„Sanktionsjucken einstellen“: Bau von Nord Stream 2 wird abgeschlossen – Russlands Vizeaußenminister

„Wir sind sicher, dass der Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 trotz des von den USA ausgeübten Drucks erfolgreich abgeschlossen wird. Russlands Außenministerium beabsichtigt, dazu so weit wie möglich beizutragen“, so Pankin in einem Interview für die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti.

„Russland hat de facto bestätigt, Interesse an einer maximalen Diversifikation von Gasexportrouten zu haben, was objektiv das Niveau der Energiesicherheit in Europa erhöht hat. Darum ist bereits die Zeit gekommen, das weitere ,Sanktionsjucken‘ in diesem Zusammenhang einzustellen“, so Pankin im Wortlaut.

Gastransitvertrag zwischen Moskau und Kiew

In Brüssel und Washington habe man früher aktiv von der These Gebrauch gemacht, dass neue russische Gasprojekte um der Bewahrung des ukrainischen Transits willen zu blockieren seien. „Jetzt, wo sowohl dank der Arbeit auf politischer Ebene als auch dank der Bemühungen der Führungskräfte von Unternehmen Kompromissvereinbarungen mit Kiew erzielt wurden, hat dieses Argument seine Aktualität eingebüßt“, erläuterte der russische Vizeaußenminister.

Ende Dezember hatten Russland und die Ukraine einen Vertrag für den Transit von russischem Gas nach Europa ab dem 1. Januar 2020 unterzeichnet. Es ist das erste Abkommen zwischen Kiew und Moskau seit mehr als fünf Jahren. Der Transitvertrag für die sichere Versorgung Europas gilt für fünf Jahre.

Weitere Sanktionen gegen Nord Stream 2

Zuvor hatte das „Handelsblatt“ unter Berufung auf diplomatische Kreise in Washington berichtet, dass die Vereinigten Staaten weitere Sanktionen gegen Nord Stream 2 in petto hätten.

Frühere Einschränkungen

Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hatte zuvor den Verteidigungshaushalt 2020 unterzeichnet und damit auch die darin enthaltenen Sanktionen gegen Nord Stream 2 und Turkish Stream in Kraft gesetzt. Sie richten sich gegen Firmen, die am Verlegen der Pipelines beteiligt sind, sowie deren Eigner.

Später hatte Russlands Staatschef Wladimir Putin auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel erklärt, Russland könne die Gaspipeline selbständig, ohne Heranziehung ausländischer Partner, fertigstellen.

Nord Stream 2

Das Nord Stream 2-Projekt umfasst den Bau von zwei Strängen einer Gaspipeline mit einer Gesamtkapazität von 55 Milliarden Kubikmetern pro Jahr von der russischen Küste durch die Ostsee nach Deutschland.

Die Leitung verläuft in den Territorialgewässern von Deutschland, Finnland, Schweden, Dänemark und Russland und kostet rund zehn Milliarden Euro. Sie wird je zur Hälfte vom russischen Energieriesen Gazprom und den fünf europäischen Unternehmen OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper und Shell finanziert.

ak/ae/sna