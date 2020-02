Erdogan will Türkei zu globaler Marke für Cybersicherheit machen

„Die Türkei belegt beim Cybersicherheitsrating den 20. Platz weltweit und den 11. Platz in Europa, womit sie Italien und Deutschland übertrifft. Wir werden noch höher steigen, um in diesem Bereich eine globale Marke zu werden“, sagte Erdogan am Montag bei der Eröffnung des Einsatzzentrums gegen Cyberkriminalität in Ankara.

Dem türkischen Staatschef zufolge ist die Informationssicherheit für die Interessen des Landes genauso wichtig wie die Grenzsicherheit. Mit der Entwicklung der Technologien würden die Cyber-Angriffe eine große Bedrohung darstellen.

„Alle türkischen Daten sollten in der Türkei bleiben. Die Umstellung auf 5G-Technologien muss mit inländischer Software erfolgen, wir arbeiten weiter daran“, unterstrich Erdogan.

Ferner betonte er, dass Cyberkriminalität neben den Straftaten im realen Leben geahndet werden solle

„Informationstechnologien sind ein positiver Prozess, aber es gibt Menschen, die sich in ihre Sklaven verwandeln, insbesondere in sozialen Netzwerken, wo viele ihr Leben unnütz verbringen. Sie werden dort getäuscht, sie enttäuschen sich dort. Wir werden gegenüber einer solchen virtuellen Welt nicht aufgeben. Wir sollten uns bemühen, um unsere Kinder zu schützen“, sagte Erdogan.

sm/gs