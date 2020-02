Syriens Regierungsarmee erobert Al Nerab in Idlib nach kurzem Rückzug wieder zurück

Zuvor habe die Terromiliz „Dschabhat an-Nusra“* die Stadt Al Nerab angegriffen, die sich westlich der Stadt Saraqib befindet. Daraufhin habe die 25. Militärbrigade der syrischen Regierungsarmee einen taktischen Rückzug durchgeführt, so der Korrespondent. Kurze Zeit später habe die Armee einen Gegenangriff eingeleitet, um die Terrorkämpfer zu vertreiben und die Stadt wieder einzunehmen.

Gleichzeitig verstärke die syrische Armee ihre Stellungen westlich und östlich von Saraqib, da man dort Angriffe der Terrormiliz „Dschabhat an-Nusra“ erwarte.

An dem Angriff auf Al Nerab sollen 150 Kämpfer der besagten Terrormiliz beteiligt gewesen sein, von denen 148 getötet worden seien, hieß es mit Verweis auf die syrische Regierungsarmee. Zwei weitere seien verletzt worden und hätten sich in das Kontrollgebiet der Terrormiliz in Idlib zurückgezogen.

Regierungshubschrauber abgeschossen

Im Laufe des Angriffs schossen die Terroristen auch einen Kampfhelikopter der syrischen Armee ab. Laut dem Korrespondenten stürzte die Maschine bei Saraqib ab.

Augenzeugen zufolge konnten sich die Piloten rechtzeitig katapultieren. Später teilte eine syrische Militärquelle mit, dass der Kommandeur des Hubschraubers ums Leben gekommen sei.

Auch das türkische Verteidigungsministerium informierte via Twitter über den abgeschossenen Hubschrauber. Der Vorfall ereignete sich kurz nach den Erklärungen des türkischen Verteidigungsministeriums, laut denen die türkischen Luftstreitkräfte insgesamt 101 Objekte der syrischen Armee beschossen hatten.

Am Montag führte die syrische Regierungsarmee einen Artillerieangriff auf einen türkischen Kontrollposten in Idlib durch, bei dem fünf türkische Soldaten ums Leben kamen und fünf weitere verletzt wurden.

