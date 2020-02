„Technische Frage“: Russischer EU-Botschafter über Europas Hoffen auf Nord-Stream-2-Gas

Europa hofft auf das Gas, welches durch die Pipeline Nord Stream 2 fließen wird, doch was die Gasversorgung in der EU betrifft, so ist sie derzeit unproblematisch. Russlands ständiger Vertreter bei der EU, Wladimir Tschischow, hat sich zu dem Thema im Gespräch mit der Agentur RIA Novosti am Mittwoch geäußert.