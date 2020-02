Koordination mit Verbündeten in Europa: Pentagon kündigt Schaffung von Militärhauptquartier an

Die US-Armee hat die Einrichtung eines neuen Militärhauptquartiers mit dem Namen V Corps (5. Korps) für eine bessere Koordination mit den europäischen Verbündeten angekündigt. Es soll sich im Stützpunkt Fort Knox der US Army im US-Bundesstaat Kentucky befinden. Das geht aus einer auf der Webseite der US-Armee veröffentlichten Mitteilung hervor.

„Das Hauptquartier des 5. Korps wird aus ungefähr 635 Soldaten bestehen, von denen etwa 200 einen operativen Kommandoposten in Europa abwechselnd unterstützen werden. Das Hauptquartier des Korps soll im Herbst 2020 einsatzbereit sein“, hieß es in der Mitteilung.

Die Einrichtung des 5. Korps ermögliche es der US-Armee, die Anforderungen der Nationalen Verteidigungsstrategie zu erfüllen.

Die Aktivierung eines zusätzlichen Corps-Hauptquartiers werde, so der Stabschef der US-Armee, General James McConville, die erforderliche Befehls- und Kontrollebene anbieten, die auf die Synchronisierung der in Europa operierenden taktischen Formationen der US-Armee, der Verbündeten und der Partnerstaaten ausgerichtet sei. Dabei gehe es um die Förderung der regionalen Stabilität und Sicherheit.

Die US-Zeitung „The Wall Street Journal“ schrieb am Mittwoch unter Verweis auf einen hochrangigen US-Militär, dass die Schaffung eines zusätzlichen Militärhauptquartiers für die Koordination mit den europäischen Verbündeten helfen werde, möglichen Bedrohungen aus Russland entgegenzuwirken.

V Corps

Das 5. Korps der US-Armee ist eine operativ-taktische Formation der US-amerikanischen Streitkräfte. Es hatte sowohl am Ersten und Zweiten Weltkrieg als auch an den Operationen im Kosovo teilgenommen. Am 15. September 2013 wurde es offiziell aufgelöst.

Zuvor hat das Pentagon bereits die Hauptquartiere des 1. Armeekorps im US-Bundestaat Washington, des 3. Korps im US-Bundesstaat Texas und das 18. Luftlandekorps im US-Bundesstaat North Carolina aktiviert.

pd/sb/