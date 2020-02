Streit im Bundestag über Kemmerich-Wahl in Thüringen

Rund eine Woche nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat der Bundestag in einer emotionalen Debatte über das Thema diskutiert. In einer von der Linken beantragten Aktuellen Stunde hat deren Fraktionschefin Mohamed Ali CDU, FDP und AfD mit scharfen Worten angegriffen. FDP-Chef Lindner entschuldigt sich.