Sex-Skandal erschüttert Paris: Macrons Bürgermeisterkandidat abgesprungen, ist ein Russe involviert?

Der französische Politiker Benjamin Griveaux von der von Präsident Emmanuel Macron gegründeten Partei La République En Marche! (LREM) hat am Freitag die Entscheidung bekanntgegeben, nicht mehr für den Posten des Bürgermeisters von Paris zu kandidieren.

Der plötzliche Schritt folgte der Veröffentlichung skandalöser Aufnahmen im Internet, die der nun ehemalige LREM-Politiker als „abscheuliche Attacken“ auf sein Privatleben bezeichnete.

Auf dem Video soll der Kandidat für die kommende Bürgermeisterwahl sich selbst befriedigt haben. Die Aufnahmen sollen nur ein Teil dessen gewesen sein, was der verheiratete Politiker unterschiedlichen Frauen, mit denen er kontaktiert haben soll, verschickt hatte.

Das Video soll von dem russischen Aktionskünstler Pjotr Pawlenski geleakt worden sein. Das behauptet der Aktivist zumindest selbst.

„Seit mehr als einem Jahr sind meine Familie und ich verleumderischen Aussagen, Lügen, Gerüchten, anonymen Angriffen (...) und Morddrohungen ausgesetzt“, sagte Griveaux am Freitag dem Sender BFMTV.

Der 42-Jährige wolle dies seiner Familie nicht länger zumuten.

Aktionskünstler aus Russland

Pawlenski hatte im Jahr 2017 Asyl in Frankreich erhalten. Im Oktober desselben Jahres zündete er die Eingangstür der französischen Notenbank an. Die Aktion hatte der Künstler damals mit dem Wunsch erklärt, eine „Weltrevolution“ auszulösen. Ein französisches Gericht diagnostizierte bei ihm psychische Störungen und beschloss, dass Pawlenski in Frankreich nur dann kontrolliert werden könne, wenn ihm die Freiheit genommen werde. 2018 wurde er wieder freigelassen.

Zuvor hatte der berühmt-berüchtigte Künstler seine Aktionen in Russland durchgeführt. Er nagelte seine Testikeln auf den Roten Platz, nähte sich die Lippen zu, schnitt sich die Ohrläppchen ab und legte Feuer am Hauptportal des FSB-Geheimdienstgebäudes.

Die Bilder von dem nackten Mann, der am Tag der Polizei vor dem Lenin-Mausoleum seine auf das Kopfsteinpflaster getackerten Hoden betrachtet, waren um die Welt gegangen.

Wahlen in Frankreichs Hauptstadt

Die erste Runde der Kommunalwahlen in Paris findet am 15. März statt. Die Hauptstadt ist derzeit von der Sozialistin Anne Hidalgo regiert. Die nächste Riesenherausforderung für die Millionenmetropole sind die Olympischen Spiele im Jahr 2024.

