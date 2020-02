Afghanistan: Polizist tötet Kollegen und wechselt zu Taliban – einheimische Quellen

Ein Polizist in Afghanistan hat sechs Kollegen in der Provinz Kunduz im Norden des Landes getötet und sich dann der radikalen Bewegung Taliban angeschlossen. Das erfuhr RIA Novosti am Freitag von einheimischen Quellen.

Der blutige Zwischenfall ereignete sich am Donnerstag an einem Kontrollpunkt. Die Taliban sollen sich zu dem Geschehenen bekannt haben. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden, hieß es bei den Behörden.

Widerstand gegen Terror

Der Fernsehsender TOLO hatte am Freitag berichtet, bei einer Explosion in der Provinz Kunduz seien mindestens fünf Kinder ums Leben gekommen.

In Afghanistan, einem Binnenstaat an der Schnittstelle von Süd- zu Zentralasien, dauert ein bewaffneter Konflikt zwischen den Regierungskräften und der radikalen Taliban-Bewegung an. Die Taliban-Milizen hatten zuvor einen beträchtlichen Teil der ländlichen Gebiete des Landes unter ihre Kontrolle gebracht und eine Offensive gegen Großstädte eingeleitet. Auch die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS; auch Daesh)* gewinnt in Afghanistan an Einfluss.

Die Verteidigungs- und die Sicherheitskräfte Afghanistans führen landesweit gemeinsame Anti-Terror-Einsätze durch.

*Terrororganisation, in Russland und Deutschland verboten

ls/mt