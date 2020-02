US-Außenminister Pompeo in München: „Der Westen gewinnt!“

Am Samstagmorgen hielt der US-amerikanische Außenminister Mike Pompeo eine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Pompeo lobte sein eigenes Land und die westliche Welt. China, Russland, Iran und einige andere Länder kritisierte er dagegen scharf.

„Russland nutzt Desinformationskampagnen, um unsere Länder gegeneinander aufzuwiegeln.“, sagte Pompeo. „Der Grundsatz unseres Landes ist der Respekt vor der Souveränität anderer Länder. Länder, wie Russland dagegen missachten das, indem sie die Krim annektierten...Die USA haben deshalb die Ukraine bewaffnet, damit dieses mutige Land sich gegen ein aggressives Russland verteidigen kann. Und wir unterstützen die baltischen Staaten im Cyberbereich gegen Angriffe aus Russland.“

Pompeo verkündete in München, dass die USA eine Milliarde Dollar in die Drei-Meere-Initiative mittel- und osteuropäischer Länder investieren werde. Die Drei-Meere-Initiative ist ein informeller Zusammenschluss von zwölf Ländern, der 2016 auf Anregung Polens und Kroatiens ins Leben gerufen wurde. Kernprojekte beinhalten den Bau von Flüssiggas-Terminals in Kroatien und Polen. Auch eine militärische Zusammenarbeit ist nicht ausgeschlossen.

Das von Konferenzleiter Wolfgang Ischinger ausgegebene Motto der Konferenz einer „Westlessness“, also eines „Weniger-Westlich-Werdens“ konnte der US-Minister nicht nachvollziehen.

"The West is winning", sagt US-Außenminister Mike Pompeo @SecPompeo bei der #MSC2020

Großes Thema vor großem Plenum: die Rolle des Westens in der Welt. @MunSecConf pic.twitter.com/to3pVNIwXw — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 15, 2020

​„Der Westen gewinnt!“, betonte Pompeo. „Zusammen werden wir gewinnen. Die Menschen kommen zu uns. Sie wollen ein Unternehmen im Silicon Valley gründen und nicht in St. Petersburg.“