„Nazis stören“: Dresdener protestieren gegen Aufmarsch von Rechtsextremisten

Mit Kundgebungen an zentralen Orten in Dresden haben die Proteste gegen einen geplanten Aufmarsch von Rechtsextremen begonnen. Nach Angaben der Veranstalter versammelten sich am Samstagmittag rund 400 Menschen im Alaunpark im Szeneviertel Neustadt, um später in Richtung Innenstadt zu ziehen.