„Immer kontrovers“: Erdogan hält US-Äußerungen zu Syrien für unglaubwürdig

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Haltung der Vereinigten Staaten in Bezug auf die Situation in Syrien als kontrovers und unglaubwürdig bezeichnet. Dies berichtet die Zeitung „Milliyet“.

Zuvor hatte der US-Sondergesandte für Syrien, James Jeffrey, der in Ankara eingetroffen war, die bei einem Angriff der syrischen Regierungstruppen getöteten türkischen Soldaten als „unsere Märtyrer“ bezeichnet. Seine Äußerung tätigte Jeffrey in der türkischen Sprache.

„Wir sind über das Verhalten der USA sehr beunruhigt, es ruft Misstrauen hervor“, sagte Erdogan in Bezug darauf am Samstag auf dem Rückweg aus Pakistan.

„Die Tatsache, dass Jeffrey unsere getöteten Soldaten als ‚unsere Märtyrer‘ bezeichnet, ist für uns nicht überzeugend. Sie machen immer wieder kontroverse Äußerungen: Heute sagen sie eines, und morgen anderes. Was sollen wir glauben?“, so der Präsident weiter.

Ankara wirft Washington seit Jahren vor, kurdische Milizen in Syrien mit Waffen zu versorgen. Die sogenannte Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ist in der Türkei als eine Terrororganisation eingestuft und verboten.

Türkische Präsenz im syrischen Idlib fordert weitere Verluste

Am Montag hatte das türkische Verteidigungsministerium kundgetan, dass fünf Soldaten bei einem Beschuss eines Überwachungspunktes in Idlib durch die syrische Armee getötet und fünf weitere verletzt worden seien. Später gab Erdogan bekannt, dass in den letzten Tagen bei Angriffen auf die türkischen Überwachungsstellen insgesamt 14 türkische Militärs in Idlib ums Leben gekommen seien.

asch/ae