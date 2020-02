Ehreneskorte: Serbische Kampfjets begleiten russischen Minister bis nach Belgrad – Video

Eine Gruppe serbischer Jagdflugzeuge hat das Flugzeug des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu begleitet, als er am Montag zu einem offiziellen Besuch nach Serbien flog.

Auf einem Video sind serbische Mig-29-Flugzeuge zu sehen, die Schoigu bis nach Belgrad begleiteten. Er traf sich dort mit seinem Amtskollegen Aleksandar Vulin, um die bilaterale Militärkooperation sowie die regionale Sicherheit zu besprechen.

Schoigu wird außerdem am feierlichen Einmauern der Gedenkkapsel in den Grundstein der Ewigen Flamme teilnehmen – dieses Denkmal soll an die Heldentat der Soldaten der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg erinnern.

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hatte zuvor angekündigt, dass Schoigu „etwas Wichtiges“ nach Serbien bringen werde. Einigen Quellen zufolge könnte es um die Lieferung von Kurzstrecken-Luftverteidigungssystemen Panzir S1 gehen.

