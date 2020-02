Syrische Armee wird Aleppo und Idlib weiterhin befreien – Assad

„Der Kampf um die Befreiung der Provinzen Aleppo und Idlib geht trotz einiger Wirbel aus dem Norden weiter. Auch der Kampf um die Befreiung des gesamten syrischen Landes, die Vernichtung des Terrorismus und das Erreichen von Stabilität wird fortgesetzt“, sagte Assad am Montag in einer Rede an die Nation.

Lage in Syrien

Gemäß der im Mai 2017 bei den Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan (früher Astana) zwischen den Vertretern Russlands, des Irans und der Türkei erzielten Einigung sind in Syrien vier sogenannte Deeskalationszonen etabliert worden, um Zivilisten in den Kriegsgebieten zu schützen und ihnen das Verlassen der Kriegsgebiete zu ermöglichen.

Anders als die drei anderen Deeskalationszonen wird Idlib immer noch nicht von der Regierung in Damaskus kontrolliert. Dort treiben extremistische Kämpfer und Terroristen der al-Nusra-Front* ihr Unwesen.

Syrienkonflikt

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 war der Sieg über die Terrorvereinigung „IS“* in Syrien und im Irak verkündet worden. In einzelnen Gebieten dieser Länder werden die Säuberungen gegen die Milizen weitergeführt. Aktuell rücken die politische Regelung, der Wiederaufbau Syriens und die Rückkehr der Flüchtlinge in den Vordergrund.

Inmitten der Eskalation in Idlib werfen Ankara und einige seiner Partner Damaskus und Moskau vor, humanitäre Ziele und das türkische Militär angegriffen zu haben. Russland und Syrien haben wiederholt erklärt, dass die Ursache für die Instabilität in der Region die Aktionen von Terroristen seien.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

