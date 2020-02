Slowakische Opposition hält Rednerpult im Parlament besetzt… mit Torte – Video

Sechs slowakische Oppositionspolitiker haben am Mittwoch ihre Parlamentsblockade mit einer Torte fortgesetzt. Sie verhinderten damit erneut den Beginn einer Sondersitzung des Parlaments. Zuvor übernachteten die Abgeordneten mit Schlafsäcken im Sitzungssaal des Parlaments in Bratislava.

Die liberalen Abgeordneten begründeten ihren am Dienstag begonnenen Protest damit, dass sie die Sondersitzung kurz vor den Neuwahlen am 29. Februar für ungesetzlich hielten. Die Regierung wollte in der Sitzung unter anderem eine Erhöhung des Kindergeldes und eine zusätzliche Zahlung für Rentner absegnen lassen.

Die bürgerlichen Oppositionsparteien lehnten dies ab, weil damit kurz vor der Wahl Ausgaben beschlossen würden, die erst die nächste Regierung zu finanzieren hätte.

Parlamentspräsident Andrej Danko vertagte die Sitzung deshalb um einen weiteren Tag auf Donnerstag. Nach der slowakischen Parlamentsordnung kann er zwar Abgeordnete aus einer Sitzung ausschließen, wenn sie gegen Regeln verstoßen. Er hat aber keine gesetzliche Möglichkeit, sie gewaltsam aus dem Saal bringen zu lassen, wenn sie sich seiner Aufforderung widersetzen.

Protest gegen LSNS

Die Torte, die die Besetzer schon zu Beginn ihrer Aktion auf das Rednerpult stellten, sollte eine symbolische „Hochzeits-Gratulation“ zur „Vermählung“ der regierenden Sozialdemokraten mit der rechtsextremen Volkspartei Unsere Slowakei „LSNS“ sein, erklärten die Oppositionspolitiker.

Die gegen den Willen der bürgerlichen Oppositionsparteien kurzfristig einberufene Sondersitzung soll nur dank der LSNS möglich geworden sein. Eine Zusammenarbeit mit dieser als rassistisch eingeschätzten Fraktion galt bisher für die anderen Parlamentsparteien als Tabu.

Der sozialdemokratische Regierungschef Peter Pellegrini kritisierte die Protestaktion der liberalen Abgeordneten am Dienstagabend als „Verhöhnung der parlamentarischen Demokratie“.

Die liberale Opposition wolle nicht nur Sozialleistungen mit Verweis auf deren Kosten verhindern, sondern sei bereit, die Slowakei zu einer „Bananenrepublik“ zu degradieren, indem sie die Parlamentsmehrheit durch eine physische Blockade an einer freien Debatte hindere.

