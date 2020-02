Präsident Selenski vergleicht Ukraine mit mittelalterlichem Europa

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenski hat die Ukraine in einem auf Facebook veröffentlichten Video mit dem mittelalterlichen Europa verglichen. Damit hat er auf das aggressive Verhalten seiner Mitbürger reagiert, die am Vortag aus Angst vor Coronavirus die Straße zur Quarantänestation blockierten und sich mit der Polizei anlegten.

„Gestern schien es bei einigen Szenen, dass wir im Europa des Mittelalters sind. Leider. Vergessen wir nicht, dass wir alle Menschen sind und nicht … Ich möchte jetzt nicht das falsche Wort wählen“, sagte Selenski.

Dabei werde im Land stets davon geredet, dass die Ukraine ein Teil Europas sei.

Hintergrund

Am Donnerstag flogen die ukrainischen Behörden 45 Landsleute und 27 Ausländer aus der chinesischen Stadt Wuhan aus. Dabei war geplant, Dutzende Ukrainer in einem Sanatorium der ukrainischen Nationalgarde in der Ortschaft Nowi Sanschary knapp 300 Kilometer östlich von Kiew unterzubringen.

Berichten zufolge blockierten jedoch die Anwohner eine Verbindungsstraße zu einer Quarantänestation. Später habe es vor dem Gebäude Ausschreitungen gegeben und es sei zu Rangeleien mit der Polizei gekommen, hieß es.

Die Ankömmlinge seien von den wütenden Menschen angeschrien worden. Zudem hätten sie Steine auf die Busse geworfen, in denen die Evakuierten befördert wurden. Nach den Zusammenstößen hätten neun Polizisten und ein Zivilist medizinische Hilfe gesucht, hieß es.

Neuartiges Coronavirus

Ende Dezember hatte Peking die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenentzündung unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde etwas später das Coronavirus 2019-nCoV identifiziert.

Jüngste Zahlen

Die Zahl der auf dem chinesischen Festland infizierten Menschen hat bereits 75.000 überschritten. Über 2000 Erkrankte sind gestorben, mehr als 18.000 wurden geheilt. Außerhalb des chinesischen Festlandes wurden in 26 Ländern mehr als tausend Infektionsfälle festgestellt.