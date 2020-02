Erdogan: Türkei hat keine Pläne zum Truppenabzug aus syrischem Idlib

Die Türkei wird ihre Truppen aus der Deeskalationszone um Idlib laut Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht abziehen, solange Baschar al-Assads Armee „Gewalttätigkeiten im Nordwesten Syriens verübt“. Eine Waffenruhe könne nur dank der Präsenz der Türkei in der Region gewährleistet werden, erklärte Erdogan am Freitag vor der Presse in Istanbul.