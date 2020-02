Syrien droht mit Abschuss aller Flugzeuge bei Verletzung des Luftraums

Die syrische Luftverteidigung hat den Befehl bekommen, alle Flugzeuge abzuschießen, die illegal in den Luftraum der Republik eindringen, teilte das Kommando der Streitkräfte des Landes mit.

„Jedes Flugzeug, das den syrischen Luftraum verletzt, wird als feindliches Kampfziel angesehen, das sich nicht in unserem Himmel befinden darf. Es wird unmittelbar nach seiner Entdeckung verfolgt und unmittelbar nach der Verletzung unseres Luftraums zerstört“, heißt es in der Mitteilung.

Jede Verletzung des Luftraums werde zudem als externe Aggression gegen Syrien betrachtet. „Die Luftverteidigungskräfte haben den Befehl, mit allen verfügbaren Mitteln entgegenzuwirken“, hieß es weiter.

Eskalation in Idlib

Die syrische Armee wehrte am Donnerstag nach Angaben der Nachrichtenagentur Sana im Südosten Idlibs die Attacken der bewaffneten Opposition ab, die von der Stadt An-Nayrab (An-Nairab) ausgegangen seien.

Bei den Luftangriffen in der syrischen Provinz Idlib sind an gleichem Tag zwei türkische Militärs ums Leben gekommen. Fünf weitere Soldaten seien verletzt worden. Der Chef der Kommunikationsverwaltung in der Administration des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, machte Damaskus für den Luftschlag verantwortlich , bei dem die türkischen Soldaten starben.

Am heutigen Samstag ist noch ein türkischer Soldat bei einem Beschuss durch die syrische Armee in Idlib getötet worden.

Bei einem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte der türkische Staatschef, dass die syrische Armee in der Region eingeschränkt und eine humanitäre Krise verhindert werden sollte.

aa/mt/sna