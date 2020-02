Idlib-Krise: So schnell will Erdogan ein Treffen mit Putin, Merkel und Macron

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Samstag den Termin für sein Treffen mit dem Kremlchef Wladimir Putin, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestätigt. Die vier Spitzenpolitiker sollen demnach am 5. März in Istanbul zusammenkommen, um die Krisenlage in der syrischen Provinz Idlib zu besprechen.