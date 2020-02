Teil der US-Polit-Elite an Instabilität in Nahost interessiert – Russlands Außenamt

„Manchmal entsteht der Eindruck, dass gewisse Kräfte in der amerikanischen Elite nicht an einer Normalisierung, sondern umgekehrt an einer Destabilisierung des Nahost-Raums interessiert sind. Um politische Ungewissheit und andauernde Konflikte zu nutzen und, wie man so sagt, im Trüben zu fischen“, sagte der Diplomat in einem Interview für die griechische Wochenschrift „To Vima“.

Mord an Soleimani und Aufruf zum Kriegsstopp in Nahost

Das Interview wurde am Sonntag auf der Webseite des russischen Außenministeriums veröffentlicht.

Zur Begründung seiner Aussage erwähnte Bogdanow die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani bei einer Sonderoperation der USA im Irak. Der Diplomat erinnerte in diesem Zusammenhang an Donald Trumps Worte, der die USA dazu aufrief, „den Kriegen im Nahen Osten ein Ende zu setzen“.

Zuvor hatte der iranische Außenminister Dschawad Sarif auf die Möglichkeiten eines Krieges mit den USA wegen des Mordes an Soleimani verwiesen.

Qassem Soleimani wurde am 3. Januar in der Nähe des Flughafens von Bagdad bei einem Raketenbeschuss durch die USA getötet. Als Vergeltung führte der Iran am 8. Januar Raketenschläge gegen zwei US-Militärstützpunkte im Irak. Nach neuesten Angaben des Pentagons sollen bei der iranischen Attacke 109 US-Soldaten Schlagwunden erlitten haben.

-0- Ls/mt