US-Vorwahlen 2020: Sanders gewinnt deutlich in Nevada

Sanders‘ Wahlkampfteam pries auf YouTube den Sieg des 78-Jährigen: „Lasst uns gemeinsam die demokratische Nominierung gewinnen, (US-Präsident Donald) Trump schlagen und das Land verwandeln.“ Nevada wäre der zweite von drei Vorwahl-Staaten, in denen Sanders die Vorwahl für sich entscheiden konnte. Bei der ersten Vorwahl in Iowa lag er knapp hinter Buttigieg.

Sanders stärkt damit in Nevada seine Position alsin dem Rennen um die Kandidatur der Demokraten. In nationalen Umfragen hat er Biden den Rang abgelaufen.

Die Vorwahlen ziehen sich bis in den Juni hin. Im Sommer veranstalten Demokraten und Republikaner dann ihre großen Nominierungs-Parteitage, bei denen sie ihren jeweiligen Kandidaten endgültig küren. Die eigentliche Präsidentschaftswahl steht am 3. November an.

Der amtierende Präsident Donald Trump tritt bei der Wahl für eine zweite Amtszeit an. Er hat dabei keine erstzunehmende Konkurrenz innerhalb der Republikanischen Partei.

