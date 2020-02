Beteiligungstief: Viele Iraner wollten aus Protest nicht wählen gehen

Im Iran ist die Beteiligung an der Parlamentswahl so niedrig gewesen wie noch nie nach der Islamischen Revolution 1979. Wie Innenminister Abdolresa Rahmani Fasli dem staatlichen Fernsehen am Sonntag sagte, hätten lediglich 42 Prozent der Wahlberechtigen ihre Stimme abgegeben. (Nach neuesten Angaben sind es 42,57 Prozent.)