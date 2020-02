Rettung von Atomabkommen mit Iran: Treffen in Wien geplant

Zur Rettung des gefährdeten Atomabkommens von 2015 mit dem Iran kommen die beteiligten Staaten am Mittwoch in Wien zusammen, so der Europäische Auswärtige Dienst am Montag in Brüssel. Der Vertrag soll Iran an der Entwicklung von Atomwaffen hindern, gesteht aber die zivile Nutzung der Kernenergie zu.