„Sie wollen sein Blut!“ – Pink Floyd Musiklegende Roger Waters macht sich für Julian Assange stark

Wer an Demokratie und Pressefreiheit glaube, dürfe vor den Mächtigen nicht in die Knie gehen und müsse sich für Wikileaks-Gründer Julian Assange stark machen, fordert der frühere Sänger und Bassist der Musiklegende Pink Floyd, Roger Waters. Assange sei unschuldig und seine Auslieferung an die USA sei nicht mit der britischen Gesetzgebung vereinbar.

Im Vorfeld des Auslieferungsverfahrens gegen Whistleblower Julian Assange hatte der ehemalige Frontmann der Gruppe Pink Floyd zusammen mit anderen prominenten Musikern wie Rapperin MIA in London protestiert. In seiner Brandrede, deren vollständige Abschrift auf dem Blog des Assange-Vertrauten Craig Murray, der ebenfalls bei der Veranstaltung sprach, veröffentlicht wurde, machte Waters klar, weshalb das Verfahren gegen Assange aus seiner Sicht eine große Ungerechtigkeit und nicht mit britischen Gesetzen vereinbar ist.

Julian Assange sei ein mutiger Mann, der Licht in dunkle Orte bringe, von denen die Mächtigen am liebsten hätten, dass wir uns davon abwenden, so Waters. Julian Assange sei ein Name, der mit Stolz in jegliches Monument des menschlichen Fortschritts eingraviert werden sollte. Die Menschen, die für Assange auf die Straße gingen, seien Teil einer weltweiten Bewegung, die den Beginn der globalen Erleuchtung darstellen könnte, die dieser Planet so nötig habe, meint der britische Musiker.

„Wir glauben gern, dass wir in einem freien Land leben, doch sind wir wirklich frei? Warum sind so viele Sitze in dem winzigen Gericht in Belmarsh von anonymen amerikanischen Anzugträgern besetzt, die Anweisungen in das aufmerksame Ohr des Chefs der Anklage, James Lewis, flüstern, wenn Julian Assange in den Zeugenstand gerufen wird“, fragt Waters und antwortet gleich selbst:

„Weil wir nicht in einem freien Land leben, sondern in einem goldenen Hundezwinger. Und wir kläffen oder wedeln mit dem Schwanz, ganz wie es den Herrchen auf der anderen Seite des großen Teichs gefällt.“

Er stehe vor der Mutter aller Parlamente und sie erröte vor Scham, sagte Waters auf der Protestveranstaltung im Londoner Regierungsviertel Whitehall. Denn unweit dieses Ortes hätten die Engländer 1279 mit der Magna Carta die Grundlagen der modernen Gesetzgebung gelegt, erinnerte Waters. Auch wenn diese leider in wichtigen Punkten nicht mehr gelte, so habe man heute doch die Regelung im ersten Paragraphen des 4. Artikels des Auslieferungsabkommens mit den USA, dass niemand aus politischen Gründen ausgeliefert werden dürfe. Es sei beängstigend, dass es offensichtlich dennoch möglich sei, dass man für immer eingesperrt werden könne, wenn die USA es so beschlössen, so das Gründungsmitglied der legendären Gruppe Pink Floyd im Interview mit RT UK.

„Julian Assange hat kein Verbrechen begangen, sondern eine politische Tat. Er hat den Mächtigen die Wahrheit gesagt. Er hat damit einige unserer Herren in Washington verärgert, und aus Rache dafür, dass er die Wahrheit gesagt hat, wollen sie sein Blut.“

Julian Assange sei unschuldig. Er sei ein Journalist, der sehr wichtige Arbeit für das Volk leiste, indem er die Verbrechen der mächtigen Soziopathen in den Korridoren der Macht aufzeige, wie Waters es formuliert.

Vom britischen Premierminister Boris Johnson fordert der Musiker, Farbe zu bekennen. Er solle zeigen, ob er zum Geist der Magna Carta stehe.

„Glaubt er an Demokratie, Freiheit, Fair Play, Redefreiheit und Pressefreiheit? Wenn ja, dann komm schon, Premierminister, sei die britische Bulldogge, als die du dich so gern darstellst. Biete der amerikanischen Hegemonie die Stirn, sag diesen Schauprozess ab, diese Charade, dieses Känguru-Gericht.“

Doch Politiker seien „schlaue Tiere“, so Waters gegenüber RT. Sie hätten immer ein Auge auf die Umfragewerte und würden stets checken, wie beliebt und wie mächtig sie gerade seien. Da sei es nicht unbedingt dienlich, gegen das Establishment und für die gute Sache einzutreten.

Auch in seiner eigenen Branche sei es nicht gern gesehen, wenn man sich öffentlich für eine Sache engagiert, die nicht mit der Mainstream-Meinung konformgeht, so der 76-Jährige. Er werde beispielsweise häufig als „Hass verbreitender Antisemit“ verunglimpft, weil er die BDS-Bewegung unterstütze. (BDS steht für Boykott, Divestment and Sanctions, ein Zusammenschluss internationaler Organisationen, Gruppen und Privatpersonen, die den Staat Israel wegen dessen „Okkupation und Kolonisierung allen arabischen Landes“ wirtschaftlich, politisch und kulturell isolieren möchte. Der Deutsche Bundestag stufte im Mai 2019 in einem Beschluss mit einer Stimmenmehrheit aus CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen die BDS als antisemitisch ein.)

Was ihm Mut mache, sei, dass in vielen Teilen der Welt die Menschen gegen Ungerechtigkeit auf die Straßen gingen – ob die Demonstranten in Kolumbien oder die Gelbwesten in Frankreich, so der Musiker im Interview mit RT UK. Er hoffe, dass eines Tages auch die Briten massenweise aufstehen werden.

Dass kaum jemand zu seiner Protestaktion gekommen ist, erklärt Waters damit, dass in britischen und amerikanischen Medien kein Wort darüber geschrieben worden sei. Dies liege wiederum daran, dass die Journalisten sich aus Angst um die eigene Karriere nicht trauen würden, solche Themen zu beleuchten.

Am Montag begann das Auslieferungsverfahren gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange in London. In den USA drohen ihm insgesamt 175 Jahre Haft.