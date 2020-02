Trump: Indien wird drei Milliarden Dollar für US-Waffen ausgeben

Laut dem US-Präsidenten Donald Trump wird Indien amerikanische Waffen für drei Milliarden Dollar kaufen. Trump nannte diese Zahl bei seinem offiziellen Besuch in Indien.

„Wir haben uns darauf geeinigt, dass Indien amerikanische Waffen kauft und dafür drei Milliarden Dollar ausgibt“, sagte Trump in der gemeinsamen Presseerklärung mit dem indischen Premierminister Narendra Modi nach dem Abschluss ihrer Verhandlungen.

Dabei handle es sich unter anderem um Kampfhubschrauber Apache und MH-60R. Der amerikanische Präsident hat auch betont, dass beide Länder im Laufe der bilateralen Verhandlungen ihre Bereitschaft erklärten, ihre Bürger vor dem radikalen Islamismus zu schützen.

„Gefürchtetste militärische Ausrüstung“

Zweitgrößter Waffenlieferant

Am Montag hielt Trump zu Beginn seines Indienbesuches eine große Rede vor rund 100.000 Menschen, die sich in einem Stadion in der westindischen Stadt Ahmedabad versammelt hatten. Dabei hat er Indien sowohl die beste und „gefürchtetste“ militärische Ausrüstung versprochen als auch den weiteren Ausbau der bilateralen Handelsbeziehungen angekündigt.

Die USA sind der zweitgrößte Waffenexporteur für Indien. 2008 lag der Umsatz zwischen den beiden Ländern dagegen fast bei null. Momentan betrifft das Gesamtvolumen aller erfüllten Verträge zwischen den USA und Indien im Militärbereich rund 18 Milliarden Dollar, berichten regierungsnahe Experten in den USA. Die amerikanische Regierung hat Indien in die Liste ihrer führenden Militärpartner mit einbezogen, was dem Land einen lizenzfreien Zugang zu zahlreichen US-Militärtechnologien ermöglicht.

at/gs