Pentagon sieht militärische Überlegenheit der USA untergraben

Die US-Armee sei zwar nach wie vor bereit, Kriege zu verhindern, das Heimatland vor Angriffen zu verteidigen, die US-Verbündeten zu unterstützen und Kriege gegen jeden potentiellen Gegner zu führen, sagte Milley bei einer Sitzung im US-Repräsentantenhaus am Mittwoch.

„Allerdings ist unser Wettbewerbsvorteil untergraben, und niemand sollte dies in Frage stellen. China und Russland verstärken ihre militärischen Fähigkeiten, um die USA und deren Verbündete zu übertreffen und ihren globalen Einfluss geltend zu machen“, sagte er.

Zuvor hatte US-Verteidigungsminister Mark Esper in einem Schreiben an das Repräsentantenhaus mitgeteilt, Washington sei über Russlands Streben zur Dominanz besorgt. So belege die Präsentierung von Hyperschallwaffen die Besorgnisse hinsichtlich des zunehmenden Militärpotentials Moskaus sowie Russlands Absichten, das Nordatlantische Bündnis zu untergraben, so Esper.

Der russische Botschafter in Washington Anatolij Antonow hatte bei einem festlichen Empfang zum Tag des Verteidiger der Heimat (wird in Russland am 23. Februar begangen – Anm. D. Red.) betont, Russland strebe kein Wettrüsten und keine militärische Dominanz an. Seine Streitkräfte seien jedoch ein wichtiger Faktor der internationalen Sicherheit, so Antonow.

