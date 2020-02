Griechischer Premier: Migranten versuchen, über die Grenze ins Land einzudringen

„Eine bedeutende Anzahl von Migranten und Flüchtlingen hat sich in großen Gruppen an der griechisch-türkischen Landgrenze versammelt und versucht, illegal ins Land einzudringen. Ich will mich klar ausdrücken: Eine illegale Einreise nach Griechenland wird nicht zugelassen. Wir verstärken die Sicherheit unserer Grenzen“, schrieb der Premier auf seinem Twitter.

Griechenland trägt keine Verantwortung für die tragischen Ereignisse in Syrien und wird nicht unter den Folgen der durch andere (Personen) angenommenen Beschlüsse leiden. Ich habe die Europäische Union über diese Situation informiert“, teilte der Premierminister mit.

Zuvor hatte Ankara erklärt, es werde den Flüchtlingsstrom aus Syrien nach Europa nicht mehr aufhalten.

