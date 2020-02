AfD-Chef warnt vor Bürgerkrieg in Deutschland

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat „eine alarmierende Verrohung der politischen Auseinandersetzung“ beklagt. Auf dem Landesparteitag der sächsischen AfD in Weinböhla sagte er am Samstag: „Wenn das so weitergeht, dann haben wir hier in den nächsten Jahren einen Bürgerkrieg.“