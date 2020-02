Erdogan: Türkische Militärpräsenz in Syrien erfolgte „auf Einladung seines Volkes“

Die türkische Armee hält sich in Syrien laut Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht auf Einladung von (Baschar al-) Assad, sondern des syrischen Volkes auf. „Wir bleiben dort, solange das (syrische) Volk uns nicht um einen Rückzug bittet“, sagte Erdogan am Samstag in Istanbul.