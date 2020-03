Russland gibt keine Garantien für Sicherheit türkischer Flugzeuge in Idlib – Versöhnungszentrum

Russland kann die Sicherheit der türkischen Flugzeuge in Syrien nach der angekündigten Schließung des Luftraums der arabischen Republik nicht garantieren. Das teilte am Sonntag der Leiter des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, Konteradmiral Oleg Schurawljow, mit.