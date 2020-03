Österreich will Grenzpolizisten nach Griechenland schicken

Das Ziel sei es, die Flüchtlinge an der Außengrenze zu stoppen, sagte Nehammer im Interview mit dem Sender. Es gebe Hinweise, dass Flüchtlinge derzeit von Schleppern und anderen Akteuren mit falschen Versprechungen dazu gebracht werden, sich aus der Türkei Richtung EU auf den Weg zu machen. Österreich plane deshalb auch eine Kampagne in den sozialen Medien, um klarzumachen, dass es keine Einreisemöglichkeit für sie nach Österreich gebe, sagte der Innenminister.

Hunderte Menschen sind bereits in den vergangenen Tagen aus der Türkei in die EU geflohen und auf griechischen Inseln angekommen. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat wegen des Zustroms der Flüchtlinge die Alarmstufe für alle EU-Grenzen zur Türkei auf „hoch“ gesetzt und will nun auch personelle und technische Verstärkung nach Griechenland schicken.

Nach der Zuspitzung der Situation im syrischen Idlib hat die Türkei erklärt, sie könne Flüchtlinge, die nach Europa strömen, nicht mehr aufhalten, und öffnete ihre Grenze zu der EU. Daraufhin begaben sich Tausende Migranten nach Griechenland. Im Laufe von drei Tagen haben griechische Polizisten und Militärs rund 20.000 Versuche vereitelt, ins Land einzudringen, darunter mit Hilfe von Tränengas und Blendgranaten.

Es gab Medienberichte, dass Migranten gegen die griechische Polizei Granaten mit Tränengas türkischer Herkunft einsetzten.

om/ip