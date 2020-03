Erdogan rechnet mit Waffenruhe in Idlib nach Treffen mit Putin

Die Präsidenten der Türkei und Russlands, Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin, treffen am kommenden Donnerstag in Moskau zusammen, um die Lage in der umkämpften syrischen Provinz Idlib zu besprechen. Erdogan hat am Montag in Ankara die Hoffnung geäußert, dass nach den Gesprächen ein Waffenstillstand möglich sein werde.