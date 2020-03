Regierungssprecher Seibert: Weg aus der Türkei in die EU „natürlich nicht“ offen

„Wir erleben zurzeit an den Außengrenzen der EU zur Türkei, auf Land und zur See, eine sehr beunruhigende Situation. Wir erleben Flüchtlinge und Migranten, denen von türkischer Seite gesagt wird, der Weg in die EU sei nun offen, und das ist er natürlich nicht“, sagte er am Montag in Berlin.

„Das führt diese Menschen, Männer, Frauen und Kinder, in eine extrem schwierige Lage, und es stellt genauso auch Griechenland vor enorme Herausforderungen. Das alles ist der Bundesregierung bewusst.“

Der Regierungssprecher verwies dabei auf das Abkommen zwischen der EU und der Türkei zur Begrenzung und Steuerung der illegalen Migration und zur Bekämpfung der kriminellen Schlepper. Die Bundesregierung bleibe überzeugt, dass dieses Abkommen für beide Seiten gut sei, dass es hilfreich sei und aufrechterhalten und eingehalten werden solle, so Seibert.

Die Türkei trage eine gewaltige Last, indem sie 3,5 Millionen Flüchtlinge und Migranten beherberge. Von der EU seien als Hilfe sechs Milliarden Euro in Aussicht gestellt, über die Hälfte davon sei ausgezahlt. Über die Unzufriedenheit der Türkei mit dem Fluss der Zahlungen müsse gesprochen werde.

„Wir erleben sicherlich im Moment eine Situation, die nicht im Geiste dieses Abkommens ist, aber wir erleben auch keine Aufkündigung dieses Abkommens“, sagte er.

„Dieses Abkommen hat seinen Wert.“ Auf die Frage, ob der Satz der Kanzlerin weiter gelte, dass sich 2015 nicht wiederholen werde, sagte er: „Der hat seine Gültigkeit.“

Erdogans Erklärung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Wochenende erklärt, die Grenzen zur EU seien offen, und damit einen neuen Andrang von Migranten ausgelöst.

Die Grenzen blieben weiterhin offen, sagte Erdogan am Montag. Jetzt sei es an der EU, ihren „Teil der Last“ zu tragen, wird der türkische Präsident von der Nachrichtenagentur Anadolu zitiert.

„Flüchtlingsdeal“

Als EU-Türkei-Abkommen („Flüchtlingsdeal“ oder „Flüchtlingspakt“) wird eine Vereinbarung zwischen der Türkei und der EU vom 18. März 2016 bezeichnet. Der Deal verfolgte das Ziel, eine Reduzierung des Zustroms von Flüchtlingen über die Türkei in die Europäische Union zu erreichen.

ak/mt/dpa