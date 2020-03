USA streichen zwei russische Unternehmen von der Sanktionsliste in Zusammenhang mit Nordkorea

Die USA haben nach Angaben des Finanzministeriums in Washington zwei russische Unternehmen von der Sanktionsliste in Zusammenhang mit Nordkorea entfernt.

Die Firmen „Independent Oil & Gas Company” und „Primorsknefteprodukt” sind demnach nicht mehr von den US-Sanktionen im Zusammenhang mit Nordkoreas Atomprogramm betroffen.

Die entsprechenden Strafmaßnahmen wurden gegen die Unternehmen wegen angeblicher Geschäfte mit Pjöngjang angesichts der Entwicklung des Atomprogramms im Juni 2017 verhängt.

Die Führung in Nordkorea hatte zuletzt in mehreren Erklärungen deutlich gemacht, an neuen Atomgesprächen mit den USA nicht interessiert zu sein, solange Washington keine neuen Vorschläge mache.

Die Verhandlungen sind seit dem gescheiterten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Februar 2019 in Vietnam nicht mehr vorangekommen. Beide Seiten konnten sich nicht über den Abbau der nordkoreanischen Atomwaffen einigen.

