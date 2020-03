Parlamentswahl in Israel: Netanjahus rechtskonservativer Likud klar vorne

Bei der Parlamentswahl in Israel liegt die Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach ersten Ergebnissen klar in Führung. Nach einer Auszählung von rund 28 Prozent der Stimmen kam der rechtskonservative Likud auf rund 29,1 Prozent, wie das Zentrale Wahlkomitee am Dienstagmorgen auf seiner Internetseite mitteilte.