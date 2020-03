Syrische Armee schießt türkische Drohne in Idlib ab

Die syrische Regierungsarmee hat eine türkische Drohne im umkämpften Gouvernment Idlib abgeschossen. Darüber berichtet der syrische staatliche Sender Al-Ikhbariya am Dienstag.

„Abteilungen der syrischen arabischen Armee haben eine Drohne des türkischen Regimes unweit der Stadt Sarakeb abgeschossen“, berichtet Al-Ikhbariya.

Die Situation in Idlib hatte sich verschärft, nachdem die Terrormiliz „Hayat Tahrir al-Scham“* eine großangelegte Offensive gegen Stellungen der syrischen Regierungsarmee gestartet hatte. Die syrische Armee reagierte mit Gegenfeuer. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sind dabei unter anderem türkische Soldaten, die sich nicht an dem Ort hätten aufhalten dürfen, unter Beschuss geraten – 33 Soldaten wurden getötet und mindestens 30 weitere verletzt.

Nachdem die russische Seite die Angaben darüber erhalten hatte, ergriff sie sofort Maßnahmen zum vollständigen Feuerstopp seitens der syrischen Armee. Alle getöteten und verletzten türkischen Soldaten wurden gefahrlos in diegebracht. Laut dem russischen Verteidigungsministerium kamen die Fliegerkräfte Russlands in dem genannten Gebiet nicht zum Einsatz.

Am Wochenende teilte das russische Versöhnungszentrum in Syrien mit, Russland könne die Sicherheit der türkischen Flugzeuge in Syrien nach der Schließung des Luftraums über Idlib nicht garantieren.

Moskau ruft weiter zu einer friedlichen Regelung in Idlib und zur Erfüllung der früher getroffenen Vereinbarungen auf.

Zuvor hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärt, die Türkei habe eine Reihe ihrer Schlüsselverpflichtungen zur Konfliktlösung in Idlib nicht erfüllt. Unter anderem habe Ankara die bewaffnete Opposition, die zum Dialog mit der syrischen Regierung bereit sei, nicht von den Terroristen abgegrenzt.

* „Hayat Tahrir al-Scham“ – In Russland und Deutschland verbotene Terrorvereinigung

