USA appellieren an UN-Sicherheitsrat für Aufhebung des Terroristen-Status der Taliban

Die USA haben beim UN-Sicherheitsrat beantragt, den Status der Taliban als Terrororganisation und die Sanktionen gegen sie aufzuheben. Die Entscheidung wird bis Ende des Monats erwartet. Der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten in Afghanistan, Zamir Kabulow, teilte den Sachverhalt am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Moskau mit.