Kiew bekommt Dokumente zu möglicher Bespitzelung von US-Beamten im Lande

„Das Innenministerium hat Dokumente über eine mögliche illegale Überwachung von US-Beamten erhalten“, heißt es in einer auf Facebook veröffentlichten Mitteilung. Der Abgeordnete Alexander Dubinski von der Partei „Diener des Volkes“ und die Rechtsanwältin Tatiana Kostina hätten dem Innenminister Arsen Awakow entsprechende Unterlagen übergeben.

Zuvor hatten Ermittler des US-Repräsentantenhauses geäußert, unbekannte Privatpersonen hätten die ehemalige US-Botschafterin in Kiew Marie Yovanovitch in der Ukraine im Auftrag von US-Bürgern angeblich überwacht. In Bezug auf diese Äußerung leitete die ukrainische Polizei ein Strafverfahren ein.

Nun seien die von Dubinski und Kostina zugespielten Unterlagen dem Material zu dem eingeleiteten Strafverfahren zugefügt worden, hieß es.

„Die Nationale Polizei der Ukraine wird auf jegliche rechtswidrigen Aktivitäten reagieren, die gegen US-Beamte gerichtet sind“, hieß es weiter in der Facebook-Mitteilung . Dies betreffe sowohl gewöhnliche US-Bürger als auch Beamte der US-Behörden und US-Diplomaten.

Marie Yovanovitch war im Mai 2019 wegen des Vertrauensschwundes von Seiten des US-Präsidenten Trump von ihrem Posten entlassen worden. Eine koordinierte Kampagne sei gegen sie getrieben worden, behauptete Yovanovitch. Der Präsident habe Druck auf das Außenministerium ausgeübt, um ihre Entlassung durchzusetzen, warf sie Trump vor.

asch/ae