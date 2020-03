Migrationskrise in Griechenland – EU will mit 700 Millionen Euro helfen

Zur Bewältigung der angespannten Lage an seinen EU-Außengrenzen stellt die Europäische Union Griechenland bis zu 700 Millionen Euro zur Verfügung. Das kündigte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag bei einem Besuch an der griechisch-türkischen Grenze nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur an.