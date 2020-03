Migrantenansturm aus Türkei: EU setzt Zusatzkräfte für Schutz griechischer Grenzen ein

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich entschieden hinter das harte Vorgehen Griechenlands gegen Migranten an der Grenze zur Türkei gestellt. „Diese Grenze ist nicht nur eine griechische Grenze, es ist auch eine europäische Grenze“, sagte sie am Dienstag bei einem Besuch in Griechenland nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur.