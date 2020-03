„Leck deine schmutzigen Finger nicht ab“ – Trump spottet über Bloomberg

Im Internet tauchte ein Video auf, das zeigt, wie Bloomberg bei einem Treffen mit seinen Anhängern ein Stück Pizza aus einem Karton holt und dann seine vier Finger ableckt.

Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself! pic.twitter.com/LsKLZNeZL9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

​„Mini-Mike, leck deine schmutzigen Finger nicht ab. Das ist sowohl unhygienisch als auch gefährlich für dich selbst und für andere!“, schrieb Trump in seinem Kommentar zum Video.

Trump nennt Bloomberg „Mini-Mike“, da er kleiner vom Wuchs ist als Trump. Bloomberg ist 1,73 Meter groß, Trump 1,90 Meter. Bloomberg hat bereits mehr als 500 Millionen US-Dollar für seinen Wahlkampf ausgegeben.

„Super Tuesday”

Am Dienstag wurde in 14 US-Bundesstaaten abgestimmt. Für die Nominierung als Präsidentschaftskandidat beim Parteitag der Demokraten in Milwaukee (Wisconsin) braucht ein Bewerber eine Mehrheit von 1991 regulären Delegiertenstimmen - mehr als Drittel davon waren bei den Vorwahlen am Dienstag zu holen.

Keine großen Erfolge konnte am „Super Tuesday“ der frühere Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, verbuchen. Er war spät ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur eingestiegen und stand am Dienstag erstmals auf den Wahlzetteln. Nach den zunächst vorliegenden Prognosen konnte der Multimilliardär trotz einer gigantischen Werbeoffensive in keinem einzigen Bundesstaat gewinnen.

Die nächste Präsidentschaftswahl findet am 3. November 2020 statt.

ns/ae/sna