USA bombardieren wenige Tage nach Friedensabkommen Taliban

Der Angriff erfolgte laut US-Angaben am Mittwoch in der südlichen Provinz Helmand.

„Die USA haben am 4. März einen Luftangriff gegen Taliban-Kämpfer in Nahr-e Saraj, Provinz Helmand, durchgeführt, die einen Kontrollpunkt der afghanischen Streitkräfte aktiv angriffen hatten“, teilte US-Militärsprecher Sonny Leggett auf Twitter mit.

Dies sei ein „Verteidigungsschlag“ gewesen, um die Attacke zu vereiteln, und der erste US-Angriff gegen die Taliban seit elf Tagen. Der Sprecher forderte die Taliban auf, von weiteren Attacken abzusehen und sich an ihre Verpflichtungen zu halten.

Erst am Samstag hatten die USA und die Taliban bei einer feierlichen Zeremonie in Katar ein historisches Friedensabkommen unterzeichnet, das den 18 Jahre langen US-amerikanischen Kriegseinsatz beenden soll. Demnach sollen die ausländischen Truppen in 14 Monaten Afghanistan verlassen, ein Gefangenenaustausch stattfinden und im März innerafghanische Gespräche beginnen.

leo/ae