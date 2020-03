Greta Thunberg gibt eine Erklärung im Europäischen Parlament ab – Video

Die sechzehnjährige schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg gibt am Mittwoch, dem 4. März, in einer Ausschusssitzung des Europäischen Parlaments zum Thema "Umwelt" eine Erklärung ab, in der es um das EU-Klimagesetz und die Klimaziele geht.

Thunberg wird sich voraussichtlich am selben Tag mit EP-Präsident David Assoli treffen und am 6. März am europäischen Klimastreik in Brüssel teilnehmen.