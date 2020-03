Thüringens Parlamentarier wählen mitten in politischer Krise erneut den Ministerpräsidenten

Die 90 Abgeordneten des Thüringer Landtags wollen am Mittwoch erneut einen Ministerpräsidenten für den Freistaat wählen. Zur Wahl stehen der Linke-Politiker und Ex-Ministerpräsident Ramelow und AfD-Fraktionschef Höcke.

Die CDU-Fraktion erklärte am Mittwoch, sich in allen drei Wahlgängen enthalten zu wollen. Demnach stimmten in einer Sitzung 20 von 20 anwesenden Abgeordneten für konsequente Enthaltung. Dieses Vorgehen hatte zuvor auch Fraktionschef Mario Voigt empfohlen.