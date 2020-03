China wird Präsenz von US-Flugzeugträger in Vietnam nicht unbeantwortet lassen

„China will keinen Konflikt mit Vietnam – und will sich auch nicht in die Beziehungen zwischen Washington und Hanoi einmischen. Allerdings betrachtet man in Peking die militärische Präsenz der USA im Südchinesischen Meer als eine Herausforderung für die chinesischen Sicherheitsinteressen“, sagte Chen Xiangxiao.

Das Schiff ist am 5. März angekommen und wird in Danang mehrere Tage bleiben. Die „Theodore Roosevelt“ ist der zweite amerikanische Flugzeugträger, der Vietnam seit dem Ende des US-Kriegs in Indochina 1975 besucht. 2018 hatte die „Carl Vinson“ Danang besucht, und US-Zerstörer besuchten vietnamesische Häfen bereits seit 2004. Die Regierung in Hanoi erlaubt es ausländischen Kriegsschiffen, seine Häfen in Übereinstimmung mit entsprechenden Quoten anzulaufen: ein Schiff je Staat pro Jahr. In Washington bestehe man darauf, dass seine Flugzeugträger die Möglichkeit haben sollten, Vietnam jedes Jahr zu besuchen, aber Hanoi akzeptiere das nur ungern, betonte Carlyle Thayer von einer Beratungsfirma aus Australien, die seinen Namen trägt. Seine Meinung hat das Fachmagazin „US Naval Institute“ zitiert. Dass die „Theodore Roosevelt“ Danang besuche, bedeute nicht unbedingt einen Sinneswandel Vietnams, aber das sei ein wichtiges Signal: Die US-Marine wolle ihre Positionen im westlichen Pazifikraum und im Südchinesischen Meer festigen. Vietnam zeige seinerseits, dass es die US-Präsenz in diesem Binnengewässer begrüße, so der Experte. Die chinesische Seite sei aber der Auffassung, dass dies schädlich für Frieden und Stabilität sei.

Die Website „The Diplomat“ verwies darauf, dass US-Flugzeugträger nur selten Häfen in den Ländern Südostasiens anlaufen würden, die keine Verbündeten Washingtons seien. Dabei könne man nicht sagen, Washington und Hanoi würden einander im militärpolitischen Bereich voll und ganz vertrauen, zeigte sich Ge Hongliang vom Zentrum für Marinesicherheit beim Institut für Nationalitäten Guangxi gegenüber Sputnik überzeugt.

„Nach dem Kalten Krieg zeichnete sich allmählich eine Tendenz zur gegenseitigen politischen Annäherung zwischen Vietnam und den USA ab. Allerdings ist klar, dass die USA und Vietnam einander nicht absolut vertrauen, auch wenn sie ziemlich intensive Handels- bzw. Wirtschaftskontakte pflegen“, so der Experte. „Auch auf dem Gebiet Sicherheit zeigen sie keine Kontroversen – jedenfalls in der Öffentlichkeit. Die USA verstehen sehr gut, welche Rolle Vietnam in ihrer Indopazifik-Strategie spielen sollte. Auch aus den Erklärungen der vietnamesischen Führung können wir schließen, dass ihre Position zur Indopazifik-Strategie ähnlich, sogar identisch den Positionen der USA und Japans ist. Die Amerikaner hoffen, dass Vietnam ein wichtiges Bindeglied der Indopazifik-Strategie sein wird. Vietnam will seinerseits von der Präsenz und dem Einfluss der USA profitieren, um die für dieses Land günstige Kräftebilanz in der Region zu fördern. Nach diesem strategischen Ziel richtet sich Vietnam auch in seinen Beziehungen mit Japan, Indien, Russland und sogar Australien“, so Ge Hongliang. Im Allgemeinen haben die Militärkontakte zwischen Vietnam und den USA nach seinen Worten „zwei Besonderheiten: Einerseits machen sie große Fortschritte. Andererseits zeigt das Kooperationsniveau, dass die Seiten einander noch nicht als vollwertige Partner betrachten.“

Der Experte Cheng Xiangmiao vermutete ferner, der Besuch des US-Flugzeugträgers in Vietnam sei in einem gewissen Sinne eine Herausforderung an Peking:

„Seit 2014 wird das Niveau der Militärkontakte zwischen den USA und Vietnam immer höher. Davon zeugen zwei Besuche des US-Verteidigungsministers in Vietnam binnen nur eines Jahres und der Verkauf von US-Waffen und Marine-Patrouillenbooten an Vietnam. Gerade nach den jüngsten Auseinandersetzungen zwischen China und Vietnam bei Vanguard Bank im Südchinesischen Meer haben sich die USA und Vietnam auf den Besuch des US-Flugzeugträgers in Danang geeinigt. Das lässt sich als Plan zum Widerstand gegen China betrachten.“

Vietnam bemüht sich Cheng Xiangmiao zufolge „offensichtlich um die Ausnutzung der harten Diplomatie der USA, um den immer stärker zunehmenden Einfluss Chinas im Südchinesischen Meer auszugleichen.“ Unter anderem könne man sich in Hanoi „nur schwer damit abfinden, dass der Unterschied der Marinepotenziale Chinas und Vietnams immer größer wird. Deshalb hofft man darauf, dass die USA diesen Unterschied ausbalancieren könnten. Jedenfalls hängt die Militärkooperation der USA und Vietnams vom chinesischen Faktor ab.“

Der Ausbau der amerikanischen Militärpräsenz beunruhige das Reich der Mitte, denn dadurch werden seine Sicherheitsinteressen gefährdet, sagt Cheng Xianmiao:

„China rechnet immer damit, die Stabilität am Südchinesischen Meer durch die Vereinbarung von diversen Abkommen bzw. Regeln unter Beteiligung der regionalen Länder zu fördern. Es zieht keine außerregionalen Länder zur Regelung von regionalen Streitfragen heran, weil das die Situation nur noch komplizierter machen würde. Vietnam ist Chinas Nachbar, und aus dieser Sicht ist es für China wichtiger als für die USA. Eine äußerst wichtige Aufgabe für die chinesische Diplomatie ist, mit Vietnam stabile diplomatische und militärische Kontakte zu pflegen. China will keine Konflikte mit Vietnam, und es will auch seine Beziehungen mit den USA und Vietnam nicht belasten. Allerdings ist der permanente Ausbau der US-Militärpräsenz im Südchinesischen Meer zweifellos eine Herausforderung für die Interessen Chinas und gefährdet seine nationale Sicherheit. In diesem Fall muss China bei der Erwägung seiner Antwort seine Position als Marinemacht und dementsprechend seine Seestreitkräfte stärken.“

Wie China auf das Auftauchen der Amerikaner in Danang reagieren könnte. Der russische Militärexperte Viktor Litowkin äußerte sich gegenüber Sputnik dazu wie folgt:

„China wird nicht allzu nervös deswegen, denn die Besuche von US-Flugzeugträgern in unweit von China liegenden Häfen verfolgen eben das Ziel, China zu provozieren. In China begreift man das und wird nicht allzu nervös – man wird seine Politik ausüben und seine nationalen Interessen konsequent verteidigen. Die chinesische Führung wird nach außen ruhig bleiben, aber entsprechende Schlüsse ziehen. Sie entwickelt ihre Marinekräfte, unter anderem ihre Flugzeugträgerflotte, bemüht sich um die Festigung der Beziehungen mit Russland, beteiligt sich an gemeinsamen Manövern mit der russischen Pazifik-Flotte, zeigt ihre Stärke im Südchinesischen, im Gelben, im Ostchinesischen Meer und auch in anderen an den Stillen Ozean grenzenden Meeren. Natürlich wird China seine Positionen auf den Inseln im Südchinesischen Meer, die es als seine Inseln betrachtet, stärken und neue Fortifikationseinrichtungen bauen, um die US-Flotte von seiner Küste möglichst fern zu halten. Und China gelingt dies auch.“