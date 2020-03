Erdogan konnte nicht anders: Russischer Abgeordneter zu Syrien-Vereinbarungen in Moskau

Der Abgeordnete des russischen Föderationsrates Oleg Morozow hat sich in Bezug auf die Vereinbarung zu Idlib geäußert, die am Donnerstag zwischen Russland und der Türkei getroffen wurde. Laut Morozow hat Moskau dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einen Plan zur Konfliktlösung in Syrien vorgelegt, den dieser nicht ablehnen konnte.

„Erdogan hat unserem Plan für den Ausweg aus der Krise vollkommen zugestimmt. Für ihn gab es einfach keinen anderen Weg“, sagte Morozow.

Die Türkei und Russland einigten sich am Donnerstag in Moskau auf eine neue Waffenruhe im syrischen Gouvernement Idlib. Sie werde um Mitternacht in der Nacht zum Freitag in Kraft treten, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau. Putin zufolge ist nach rund sechs Stunden ein gemeinsames Dokument entstanden, welches der Umsetzung des Waffenstillstandes dient.

Russland und die Türkei seien davon überzeugt, dass der Kampf gegen den Terrorismus fortgesetzt werden müsse.

„Wir gehen von den Grundsätzen der Wahrung der Souveränität und der territorialen Integrität Syriens aus. Wir sind auch davon überzeugt, dass wir eine Abschwächung des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus nicht zulassen dürfen“, sagte Putin in der Pressekonferenz nach den Verhandlungen.

Sicherheitskorridor

Moskau und Ankara einigten sich zudem auf die Einrichtung eines „Sicherheitskorridors“ entlang der Verbindungsstraße M4 in Syrien, die für die syrischen Regierungstruppen von strategischer Bedeutung ist. Sie führt von der Regierungshochburg an der Mittelmeerküste im Westen des Landes über die Provinz Idlib in Richtung der nordsyrischen Großstadt Aleppo.

Dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu zufolge wird der Sicherheitskorridor „sechs Kilometer tief im Norden und sechs Kilometer tief im Süden“ der Verbindungsstraße M4 in Nordsyrien etabliert. Man habe auch gemeinsame Patrouillen ab dem 15. März in der Region vereinbart.

