Kurz vor Erdogan-Putin-Vereinbarung: Türkei meldet „Neutralisierung“ von 21 syrischen Militärs

Das türkische Verteidigungsministerium hat via Twitter die „Neutralisierung“ von 21 syrischen Militärs als Antwort auf den Tod zweier türkischen Soldaten am 5. März gemeldet.

Die türkischen Drohnen „neutralisierten“ demnach am Donnerstag 21 syrische Militärs. Unter anderem wurden zwei Artillerieanlagen und zwei Raketenwerfer der syrischen Armee vernichtet. Die Operation wurde laut dem türkischen Verteidigungsministerium gegen 16:00 Uhr (Ortszeit) durchgeführt.

Bahar Kalkanı Harekâtında 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2020

Grund dafür sei der Tod von zwei türkischen Militärs in der syrischen Provinz Idlib. Der eine soll am 4. März getötet worden sein, der zweite am 5. März.

Die Nachrichtenagentur Anadolu meldet dabei, dass sich der Vorfall im Vorfeld des Treffens der Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, ereignet hatte.

Vereinbarungen zwischen Moskau und Ankara

Am Donnerstag waren der Präsident Russlands, Wladimir Putin, und sein türkischer Amtskollege, Recep Tayyip Erdogan, in Moskau zusammengekommen, um die Situation in Idlib zu besprechen.

Nach den Verhandlungen wurde ein gemeinsames Dokument zur Regelung in Syrien unterzeichnet. Dieses enthält folgende Punkte: Waffenruhe an der vorhandenen Berührungslinie ab Mitternacht des 6. März; die Etablierung eines sechs Kilometer breiten „Sicherheitskorridors“ nördlich und südlich der Verbindungsstraße M4 in Syrien durch Russland und die Türkei und den Start gemeinsamer russisch-türkischer Patrouillen entlang der Verbindungsstraße M4 ab 15. März.

ak/ae/sna