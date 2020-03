Weder Daten noch Fakten, Informationen oder Beweise: Moskau zu weiteren „Wahleinmischung“-Vorwürfen

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat die Vorwürfe einer angeblichen russischen Einmischung in die Wahlen in Bolivien zurückgewiesen, die von den Medien des lateinamerikanischen Landes verbreitet werden.

Bei einem Briefing am Freitag verwies Sacharowa auf eine „Menge an unglaubwürdigen Informationen“, die in Bolivien in Bezug auf Russland verbreitet werde.

Die Vollmachten der heutigen bolivianischen Regierung, Wahlen vorzubereiten und eine legitime Regierung auf deren Grundlage zu bilden, seien „äußerst beschränkt“, betonte sie.

Die Regierung des lateinamerikanischen Landes fördere „haltlose, manchmal einfach lügenhafte Äußerungen über irgendeine russische Mafia, über eine russische Beteiligung und eine angebliche Verwicklung in illegale Prozesse in Bolivien“, so Sacharowa. „Die bolivianische Übergangsregierung führt jedoch keine konkreten Daten, Fakten, Informationen oder Beweise von rechtswidrigen Taten an, die angeblich zumindest von russischen Bürgern – ganz zu schweigen vom russischen Staat–verübt worden seien“.

Zudem habe die russische Botschaft in La Paz weder Schreiben noch Anfragen von der bolivianischen Seite erhalten. Auch über andere Kanäle habe es keine Berichte über derartige Probleme gegeben.

Allerdings würden die Versuche, einen Keil zwischen die beiden Länder zu treiben, misslingen, zeigte sich die Sprecherin des Außenministeriums zuversichtlich.

„Russische Bürger empfinden die besten und aufrichtigsten Gefühle der Freundschaft und Achtung gegenüber den Bolivianern, und wir rechnen damit, dass sie (die Gefühle – Anm. d. Red.) auf Gegenseitigkeit beruhen“.

Präsidentschaftswahlen in Bolivien

Bei den Präsidentschaftswahlen vom 20. Oktober hatte der damalige Staatschef, Evo Morales, nach Angaben der Wahlbehörde knapp gewonnen. Die Opposition in Bolivien wollte seine Wiederwahl nicht anerkennen. Nach wochenlangen Protesten und unter dem Druck des Militärs trat Morales zurück und floh nach Mexiko.

Nach dem Rücktritt des Präsidenten und der gesamten Regierung erklärte sich die Vizepräsidentin des bolivianischen Senats und Oppositionspolitikerin, Jeanine Añez, zur Übergangspräsidentin des Landes. Dies führte abermals zu Protesten, denn die Anhänger von Morales wollten die Machtübernahme von Añez nicht anerkennen.

Am 3. Mai sollen in Bolivien vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden. Morales, der nicht mehr als Staatspräsident kandidieren darf, leitet die Präsidentschaftswahlkampagne seines Parteikollegen von Argentiniern aus.

