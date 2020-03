„Stoßfaust“ an russischer Grenze: Moskau übt Kritik an Nato

Der Westen macht keinen Hehl daraus, dass bei dem Nato-Manöver „Defender Europe 2020“ Russland als „potenzieller Gegner“ angesehen wird, erklärte das russische Außenministerium am Samstag. Das Militärbündnis sei dabei, eine „Stoßfaust“ an der russischen Grenze zu bilden, so der Vorwurf.