„I love you Tayyip“: Russlands Außenministerium weist TV-Sender nach Panne um Lawrow zurecht

Der Sender postete einen Ausschnitt des Videos, auf dem sich Lawrow an Erdogan wendet, wobei in den Untertiteln „I love you Tayyip“ steht.

„Wir haben bemerkt, dass der türkische Sender YolTV die Worte des russischen Außenministers falsch interpretiert hat. Auf dem Video hört man ganz deutlich, dass der russische Minister Folgendes sagt: ‚I love your tie‘“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account des russischen Außenministeriums.

Обратили внимание на то, что турецкий @YolTV неправильно услышал слова С.В.Лаврова.В опубликованном видео отчетливо слышно как Министр говорит «I love your tie» pic.twitter.com/GYnBkpOy01 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 7, 2020

Die russisch-türkischen Verhandlungen wegen der Verschärfung der Lage in der syrischen Provinz Idlib fanden am Donnerstag in Moskau statt.

Waffenruhe in Idlib ausgehandelt

Die Türkei und Russland einigten sich am Donnerstag in Moskau auf eine neue Waffenruhe im syrischen Gouvernement Idlib. Sie werde um Mitternacht in der Nacht zum Freitag in Kraft treten, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau. Putin zufolge ist nach rund sechs Stunden ein gemeinsames Dokument entstanden, welches der Umsetzung des Waffenstillstandes dient.

Russland und die Türkei seien davon überzeugt, dass der Kampf gegen den Terrorismus fortgesetzt werden müsse.

