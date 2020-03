„Defender Europe 2020“ in Vorbereitung: Russland empfiehlt Nato, über Folgen nachzudenken

Im Außenministerium wurde darauf hingewiesen, dass diese Übungen zum Trainieren von Kampfhandlungen der Allianz, an welchen außer den europäischen Nato-Mitgliedern noch 20.000 US-Militärs und dutzende Tausend Stück Militärtechnik beteiligt sein werden, die größten seit dem Ende des Kalten Krieges sein würden.

„Selbstverständlich werden wir die aggressiven Absichten der USA und der Nato bei unserem eigenen Militäraufbau berücksichtigen. Wir empfehlen den Nato-Mitgliedern, über die Folgen ihrer aggressiven Handlungen, die die internationale Spannung nur verstärken, nachzudenken“, wurde in Moskau betont.

„Unter dem Vorwand ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Nordatlantikbündnisses verstärken die USA ständig die Gruppierung ihrer Streitkräfte in Osteuropa in unmittelbarer Nähe zu unserem Land und erhöhen regelmäßig die Finanzierung entsprechender Militärprogramme. Und man verheimlicht weder in der Nato noch in Washington, dass der ‚potenzielle Gegner‘ im Rahmen dieser Übungen Russland ist (...). Allerdings wird es nicht gelingen, eine Änderung des russischen Kurses in der Außenpolitik zu erwirken. In der Geschichte Russlands gab es viele, die versucht hatten, Russland mit Waffengeklirr zu drohen.“, heißt es in der Erklärung der russischen Außenamtsbehörde.

